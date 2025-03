Fernando Sanz explica la polémica de las sedes del Mundial 2030: "Sólo recibí la versión con Anoeta por delante de Balaídos"

La elección de las sedes del Mundial 2030 ha traído mucha polémica por la información publicada en 'El Mundo' que hablaba de una "manipulación" para colar a Anoeta en la lista y sacar a Balaídos. Fernando Sanz, quien fuera responsable del Comité Organizador del Mundial 2030, ha explicado todo en 'El Chiringuito'.

"En esa reunión se aporta más información que hay que meter en el 'Excel' y no se hace ahí. Posteriormente María Tato se marcha a su despacho y es la que mete los datos. Y ahí sale lo que sale. Es aquí donde viene la sorpresa", explica Sanz.

"Sale supuestamente una versión que nos manda por correo. Es una versión segunda. Sale Anoeta por delante de Balaídos. Lo que recibimos todos es la segunda versión", detalla el exresponsable del Comité Organizador.

Sanz no recibió esta primera versión de la tabla. "Según El Mundo se manda un correo a Rafael Louzán con esta primera versión. Pero luego lo que pasa no tengo ni idea. Yo no recibo esa versión", detalla para finalizar.