La RFEF manipuló las puntuaciones de las sedes del Mundial 2030 para dejar fuera a Vigo y meter Anoeta

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) manipuló las puntuaciones de las sedes del Mundial 2030 para excluir a Vigo y favorecer a Anoeta, según 'El Mundo'. Un Excel inicial situaba a Vigo por delante de Anoeta, pero 48 horas después se alteró el archivo para dejar fuera a Balaídos. Un email a Rafael Louzán mencionaba criterios estratégicos que beneficiarían a Vigo, pero finalmente no fue así. La Federación ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha criticado la falta de transparencia y exigido explicaciones. Las 11 sedes aún no son definitivas, y Valencia podría reemplazar a otra si no se cumplen requisitos.