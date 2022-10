Casemiro no está contando con la confianza que esperaba en su llegada al Manchester United. Erik Ten Hag no está contando con él como titular y así lo volvió a hacer en el derbi ante el Manchester City.

Y en Inglaterra se preguntan cuál es el motivo. Algunas leyendas del United no entienden la situación... e incluso creen que se podría estar faltando al respeto al jugador.

Rio Ferdinand se ha cuestionado la situación: "Casemiro ganó cinco Champions League. Es un centrocampista defensivo fantástico, si no el mejor centrocampista defensivo del mundo, y llegó al Manchester United. Me pregunto qué tipo de impacto está teniendo esto en él".

"Debe estar pensando: 'Me alegro de haber venido al United, pero no me siento respetado aquí viendo lo que he hecho'. Me extrañaría que no fuera así", dijo la leyenda del United.

Y así defiende su fútbol: "Fue el MVP en la final de la Champions hace unos meses y esa fue la quinta Liga de Campeones que ganó. En el Real Madrid, fue el ancla. Aquí, le han dado las sobras. No se le puede juzgar".

"Está acostumbrado a recibir el balón y a tener cinco opciones. Una de ellas es Modric, otra es Benzema, otra Kroos... Ahora, mira hacia arriba y no tiene las mismas opciones, así que necesita tiempo", sentencia.

Ferdinand quiere ver a Casemiro jugando muchos más minutos en este United, que cayó por 6-3 ante el Manchester City. De momento, Ten Hag no le ha dado la confianza que se esperaba.