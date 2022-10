Dicen que Erling Haaland no es humano, que es un robot. Falta un análisis médico para demostrarlo, pero las actuaciones que hace sobre el césped invitan a la duda. El noruego lideró la aplastante victoria del Manchester City a sus vecinos del United por 6-3.

"Le he dicho a Haaland que meta cinco goles", dijo bromeando Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al encuentro. El delantero no se lo tomó a broma y, aunque no metió cinco, sí los provocó: tres goles y dos asistencias, ambas a un Phil Foden que también marcó un 'hat trick'.

Además, los goles fueron en registros diferentes. El primero, un remate de cabeza en un córner. El segundo, un centro lateral en el que se lanzó para alcanzar el balón y empujarlo hacia la portería. Y el tercero, un remate desde el punto de penalti para fusilar a David de Gea.

Los récords del noruego se cuentan a pares. Es el pichichi de la Premier League con 14 goles en 8 partidos, habiendo marcado en seis de ellos de manera consecutiva. Es el más rápido de la historia en conseguir tres 'hat tricks' en la liga inglesa. Ha pulverizado ese récord: ha tardado solo ocho encuentros, cuando el anterior registro lo tenía Michael Owen... con 48 partidos.

Todo esto para destrozar a los vecinos mancunianos, el Manchester United. Ni Lisandro Martínez, ni Varane (que se marchó lesionado), ni Lindelof pudieron limitar a un Haaland que lideró una victoria aplastante del City con su 'hat trick'. El tercero que suma, igualando así los mismos tripletes que tiene en Inglaterra Cristiano Ronaldo, que vio todo el partido desde el banquillo y asistió a una exhibición del noruego.