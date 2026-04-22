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Se marchó lesionado

El fatal penalti de Lamine Yamal: se lesiona al marcar al Celta de Vigo

El futbolista del Barça anotó de penalti e inmediatamente se lanzó al suelo por un pinchazo muscular. Fue cambiado por Hansi Flick.

El fatal penalti de Lamine Yamal: se lesiona al marcar al Celta de VigoEl fatal penalti de Lamine Yamal: se lesiona al marcar al Celta de VigoGetty

Lamine Yamal cayó lesionado. Marcó su penalti contra el Celta de Vigo y de inmediato se dio que cuenta de que estaba lesionado.

Nada más chutar, se fue el suelo y pidió el cambio. Los doctores acudieron al jugador y le acompañaron hacia el banquillo.

Lamine se retiró andando hacia el vestuario. Gesto de dolor y un caminar dificultoso.

Ni Raphinha ni Lamine Yamal. Hansi Flick se queda sin dos de sus mejores jugadores en la parte ofensiva del equipo.

El Barça, eso sí, está acariciando el título de LaLiga en este tramo final de la temporada. Lo acaricia con la yema de los dedos. Y seguramente sin Lamine tendrá que confirmar el título.

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