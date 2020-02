Tras haber jugado en grandes de Inglaterra como el Arsenal y el Chelsea, y habiendo recalado en el FC Barcelona -donde no demostró el nivel que se le presagiaba-, Emmanuel Petit ha salido a escena para comentar un posible trasvase de Leo Messi a la Premier League, dejando claro que no cree que el argentino fuera a triunfar en las islas.

"Honestamente, no creo que Messi esté hecho para la intensidad de la Premier League. No le gusta que estén todo el rato dándole patadas y apretándolo, no está acostumbrado porque en España está protegido", afirmó Petit, que no dudó en recordar a Cristiano para compararle con el argentino: "Messi no es Cristiano, él fracasaría en la Premier League".

"Sin duda sería un placer para los hinchas ingleses verlo en la Premier, pero no veo por qué un club como el Manchester City, por ejemplo, tiraría la casa por la ventana para fichar a Messi por 32 o 33 años", zanjó el exfutbolista francés.