La cesión de Gareth Bale al Tottenham Hotspur no se está convirtiendo en los minutos que se esperaba que tuviera el galés a las órdenes de José Mourinho.

El extremo no es titular y su presencia en el campo es testimonial. Su técnico le ha mimado continuamente en sala de prensa, aunque en los entrenamientos le ha lanzado varios 'toques': "¿Quieres estar aquí o volver al Real Madrid y no jugar?".

Sin embargo, algunas son las voces que le han criticado. Es el caso de Graeme Souness, exjugador del Liverpool, que ha hablado en 'Sky Sports' sobre su situación.

"Veo como un jugador de clase mundial vuelve al club que ama y es como si estuviera feliz de estar en el banquillo. Si no está contento con eso, que es lo que decía que pasaba en el Real Madrid, que lo diga. Que no está contento y que no tiene suficientes minutos", ha afirmado.

"Está en forma para estar en el banquillo con lo que está en forma suficiente para jugar una hora o media hora. Tiene que protegerse", ha argumentado.

El futbolista cedido por el Real Madrid está contando con oportunidades sobre todo en Copa. En la Premier League sus apariciones son muy escasas, con varios compañeros por delante a la hora de realizar los cambios.

El Tottenham, sexto en la tabla, está a once puntos del liderato que ocupa el Manchester City. Este domingo cayó ante el Brighton (1-0) y abandonó los puestos Champions. A Mourinho y a Bale solo les queda remar para dar la vuelta a la situación.