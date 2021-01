El futuro de Sergio Ramos se encuentra en el alambre. Después de que saliese a la luz que el capitán del Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, se reunieron en Elche para tratar su renovación sin llegar a un puerto de concordia, los rumores sobre su salida del club blanco se han disparado.

Al central se le ha relacionado tanto con Liverpool como con París Saint-Germain, sin embargo, ambos clubes han desmentido las supuestas negociaciones. Primero fue el conjunto 'red' a 'Jugones', y después el cuadro parisino.

Tal y como contó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito', el nuevo equipo de Mauricio Pochettino llamó a los de Concha Espina para negar cualquier oferta a Sergio Ramos.

"El PSG llamó al Real Madrid para decirles que no había nada con Sergio Ramos", explicó el presentador del programa.

A su vez, Pedrerol planteó un escenario que se podría dar si el capitán continúa sin aceptar la oferta del club y no llegan ofertas por él: "¿Qué pasará si en marzo no hay oferta? Para su imagen, todo esto le puede perjudicar. No hay nada peor que alguien entienda que uno va de farol, y creo que no es el caso".

Por el momento, y hasta el 30 de junio, Sergio Ramos puede negociar libre y legalmente con cualquier equipo, pero sus pretensiones salariales hacen que la baraja de opciones se disminuya.