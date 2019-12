Suena música de la buena a orillas del Merseyside. Se escucha alegría, felicidad y júbilo. Emoción, en los aficionados al Liverpool. Porque en Anfield tienen a un equipo que, cuando viste la camiseta 'red', es prácticamente imbatible. Un huracán, un combinado que bien puede hacer historia. Uno al que se tiene que enfrentar el Atlético en los octavos de la Champions League.

Sí, le ha tocado bailar con la más fea al equipo de Simeone. Porque de todas las bolas que había en el primer bombo, y de todas las opciones que podían caer, la suerte les ha deparado tener enfrente al campeón de Europa y del mundo. A un equipo que, tras 17 jornadas en la Premier, ha perdido cero partidos.

Solo cedió un empate, en el encuentro jugado ante el Manchester United en Old Trafford. El resto, victorias. Victorias a veces sufridas, pero victorias al fin y al cabo que además en no pocos casos demuestran que los de Klopp saben manejarse en estas lides y no rendirse.

Salah y Mané dan alas al Liverpool

Su estilo, fútbol moderno. Simplemente. Presión alta y con la clara idea de hacer daño al rival. De dominar pero sin tener que tener por ello la posesión del balón en plan Pep Guardiola. Klopp lo tiene claro: quiere velocidad. Y para ello están Salah y Mané. Y Roberto Firmino.

El gol anotado ante el Flamengo fue buena muestra del estilo Liverpool. Contragolpe a la velocidad de la luz para que el brasileño terminase con la oposición de los de Jorge Jesus. Él es el '9', pero el juego 'red' sobre todo es lo que es por las alas. Por Salah y por Mané.

El egipcio y el senegalés no solo driblan, regatean y asisten, sino que golean. Ambos son los máximos anotadores del Liverpool en la Premier League, sumando cada uno un total de 9 dianas. Dieciocho de 42 llevan ambos. Y claro, una maquinaria como está tiene que estar bien engrasada en su parte trasera. Los de Anfield tan solo llevan 14 goles en contra en 17 encuentros. A menos de uno por partido. Van Dijk y Alisson tienen algo que ver.

Además, un mediocampo en el que están Keita y Henderson, capitán y líder del equipo. Por si no fuera suficiente, el banquillo es un escándalo y tienen opciones para dar y tomar. Jurgen Klopp ha logrado lo que muchos entrenadores quieren: tener 16 ó 17 jugadores de calidad y que todos ellos estén enchufados.

El alemán es posiblemente la gran clave de este equipo. Klopp ha creado un equipo a su imagen y semejanza, con una idea clara para que el Liverpool, histórico, pase a ser algo más que un equipo que llega a Champions y que a veces pueda pelear una Premier. Es favorito a todo. Y cuando las fuerzas fallan está Anfield.

Al Atleti le va bien no ser el favorito

Así pues, ¿qué opciones tiene el Atlético? A priori pueden parecer pocas y que la balanza está claramente a favor de los de Klopp, pero el equipo de Simeone tiene ese 'algo' que hace que cuando no es favorito y no siente la necesidad de mandar en un partido sea mejor. Que sea ahí cuando den su cara más victoriosa. Ante el Liverpool, la presión será para el campeón del mundo y de Europa.

Y no, el Liverpool no es indestructible. El Nápoles ya demostró que se les puede ganar, algo que hicieron en San Paolo en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Además, hasta la última fecha no aseguraron ser líderes de su grupo.

Además, volverá Diego Costa de su lesión, aunque el de Lagarto no está ni estaba en su mejor momento de forma en cuanto a goles se refiere. Mucho queda eso sí para que lleguen los dos partidos en los que el Atlético se juega dejar fuera de la Champions a un equipo que es prácticamente invencible.

