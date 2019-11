Jose Mourinho ya tiene equipo. El luso, vinculado al Real Madrid siempre que ha habido crisis en el club blanco, ha firmado con el Tottenham un contrato que viendo cómo se mueven los banquillos es de larga duración. Ante eso, Zidane ha sido preguntado en rueda de prensa...

Y es que a lo mejor ahora el galo está más en calma en cuestión a su puesto en el banquillo del Bernabéu. "No me deja más tranquilo. La verdad es que me da igual", comenta el francés.

Además, Zidane también habló sobre la relación de Mou con Florentino Pérez: "Me parece estupendo. El presidente me trajo aquí, como jugador vivió aquí gracias a él en este gran club y ya llevo aquí 18 años".

Jose Mourinho fue presentado con el Tottenham, club en el que ha cogido el testigo de un Mauricio Pochettino al que ni haber llevado al equipo de Londres a la final de la Champions 2019 le ha servido para tener crédito.

En la Premier League, los de White Hart Lane son 14º y están a once puntos del cuarto puesto que ocupa el Manchester City. El luso se va a llevar un buen plus si logra clasificar a los 'spurs' para la Champions League.

