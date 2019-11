Jose Mourinho tiene un buen incentivo para llevar al Tottenham a la Champions League. No solo por el reto personal que supone, pues coge a un equipo que está 14º y tiene el cuarto puesto a once puntos, sino porque los 'spurs' le van a soltar una buena cantidad de dinero si lograse el objetivo.

Según publica 'The Sun', el portugués se embolsará más de 2 millones de euros si logra la remontada en una Premier League en la que esta temporada no están precisamente finos. Apenas han ganado tres partidos de los 14 jugados y Mourinho no ha prometido milagros ante la situación de los de Londres.

Con todo, los Kane, Son, Dele Alli y demás demostraron su valía llegando a la final de la Champions League ante el Liverpool en el Metropolitano este mismo 2019, en la que perdieron por 1-0 con un gol de Salah desde el punto de penalti.

Por su parte, Mourinho llevaba ya tiempo sin entrenar, y su última experiencia en el Manchester United no fue del todo satisfactoria.

Ahora, tras su vuelta a los banquillos, es ya uno de los tres entrenadores mejor pagados del mundo junto con Pep Guardiola y Diego Simeone. Si llega a la Champions verá con mejores ojos su cuenta corriente.