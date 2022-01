Surrealista, insólito y casi incocebible lo ocurrido en la jornada de este miércoles en la Copa África. Casi al término del partido que ha enfrentado a los combinados naciones de Túnez y Mali, el colegiado del encuentro ha pitado el final del partido en dos ocasiones.

Con 0-1 a favor de Mali después del tanto de penalti de Ibrahima Koné, el árbitro zambiano Janny Sikazwe decretó el final de la contienda en el minuto 85.

La sorpresa saltó en el banquillo del combinado tunecino, que tras protestar deliberadamente al trencilla, este se disculpó y reanudó el encuentro después de advertir a los jugadores de su error.

Sin embargo, tan solo cuatro minutos después, sin haberse cumplido el minuto 90 y con el añadido aún por disputarse, Sikazwe volvió a hacer sonar su silbato.

Con los jugadores de ambos equipos ya en el vestuario, el árbitro ordenó que se reanudase el encuentro, aunque en esta ocasión el combinado de Túnez no apareció.

Esto podría suponer la pérdida del partido por 3-0 a favor de Mali e, incluso, la expulsión de la Copa África.

