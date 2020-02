El Barcelona femenino se llevó la Supercopa de España en la final disputada en el Helmántico (Salamanca) con un contundente resultado de 1-10 en el luminoso. Tras el partido, el entrenador txuri-urdin, Gonzalo Arconada, se mostró muy crítico en rueda de prensa.

"Todos los equipos sentimos que no podemos competir con este Barça. La Federación tendrá que valorar si quería esto, que la única opción fuera que ganara el Barça y que sufriéramos esta humillación. Hay que reflexionar que hay muchas jugadoras extranjeras y la mayoría de nacionales están en el banquillo", explicó el técnico, que afirmó que tras el choque se "repondrán".

El míster blanquiazul ha reconocido la superioridad culé y el esfuerzo colectivo de sus jugadoras: "Sabíamos que sería complicado pero las fuerzas no nos han dado. No hemos estado a la altura de lo que somos. Aún así, estamos orgullosas de haber jugado la final, la primera de la historia en Supercopa, y convencidas de que no será la última".