Enrique Cerezo: "Griezmann es el mejor jugador del mundo y debería ser Balón de Oro"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, subrayó que el atacante francés Antoine Griezmann es el mejor jugador del mundo y por tanto que debería ser galardonado con el 'Balón de Oro'.

"Creo que se merece el 'Balón de Oro' y creo que se lo tienen que dar. Pero yo no soy el que voto, tenéis que hablar con los que votan a ver a quién se lo dan. Creo que va a ser Griezmann porque se lo merece, porque es el mejor jugador que hay ahora mismo en el mundo y porque es amigo mío", explicó.

La recuperación de Costa

Cerezo, que acudió a la presentación del libro 'Hoy sí me puedo levantar', habló también del choque ante el Barcelona: "Las impresiones son buenísimas. Creo que tenemos un magnífico equipo, están todos preparados y muy mentalizados. Para nosotros es muy importante porque podemos ser líderes".

"El Barcelona es un gran equipo, supercampeón en todo, con grandes jugadores. Nosotros saldremos a ganar con humildad, respeto y un césped maravilloso", agregó también ante los medios tras el acto. A ese duelo podría llegar Diego Costa: "Yo le encuentro fenomenal. Bien, tranquilo. Con ganas de jugar y con ganas de meter goles. A lo mejor los que no ha metido en dieciocho partidos los mete el sábado".

"Es una magnífica noticia que pueda llegar a ese partido porque ha pasado una temporada mala de lesiones y de molestias. Se ha recuperado bien y ahora jugará bien y meterá goles como siempre lo ha hecho", añadió.

Una afición "exigente"

El mandatario rojiblanco destacó que el sistema de videoarbitraje VAR 'es una gran herramienta pero hay que saber manejar' y analizó la exigencia de los aficionados: "Tenemos una afición muy exigente, con razón. Y nosotros estamos encantados de responder a esa exigencia. Lo que pasa es que en el fútbol las temporadas son de cuarenta partidos y no todos salen como uno quiere".

Además no quiso referirse a la noticia que dice que el club ha hipotecado el estadio Metropolitano en un préstamo del magnate mexicano Carlos Slim: "No me gusta hablar de dinero, es de mal gusto".