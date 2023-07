El Barça se estrenó en la pretemporada con derrota ante el Arsenal (5-3), en un partido que no dejó satisfecho a Xavi Hernández, sobre todo por la intensidad de los jugadores del Arsenal.

Al finalizar el partido, el técnico blaugrana reclamó a Arteta en el terreno de juego la excesiva competitividad del Arsenal durante el amistoso. "Le dije que pareció un partido de Champions League porque la intensidad que ellos pusieron no es normal en un amistoso". destacó Xavi en rueda de prensa.

Durante su comparecencia después del partido continuó su discurso: "Nuestra intensidad no me ha sorprendido pero la suya sí, la verdad". "No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas... pero es fútbol, todos queremos competir", asumió.

Lo cierto es que al Barca le faltaba rodaje, y se vio durante los 90 minutos. Esto puede deberse al virus estomacal que sufrieron los jugadores durante la semana pasada y que les privó de jugar ante la Juventus.

Ante esto también se refirió Xavi: "Para nosotros era solo nuestro primer partido después de que muchos jugadores pasaran un virus y fue difícil para nosotros". Aún así, el técnico culé reconoció que "el Arsenal ha merecido la victoria", pero que la victoria del conjunto inglés se debía a "la diferencia de ritmo".

La respuesta de Arteta

Arteta defendió a los suyos y a su planteamiento, debido al escenario del encuentro, que se disputaba en Estados Unidos y con un estadio repleto. "Hoy estábamos jugando ante 70.000 personas y al final el jugador se rebela, quiere competir, quiere ganar", argumentó.

Ante todo defendió a sus jugadores: "Creo que al final el fútbol pertenece a los jugadores". En su exposición puso de ejemplo el anterior partido que disputaron en pretemporada: "El otro día en nuestro amistoso contra el Manchester United también hubo momentos porque al final los jugadores son muy competitivos".

"Creo que no está en nuestras manos. Podemos tener una idea de lo que queríamos que pasara en el partido y controlar ciertas cosas, pero en el momento en el que balón empieza a rodar, que ha habido la primera falta y que han hecho ellos el primer gol...se ha visto un cambio", comentó el entrenador del Arsenal y exjugador del Barça.

El próximo partido del Barça en esta gira americana será contra el Real Madrid este sábado.