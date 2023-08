Este domingo, laSelección Española de Fútbol Femenino participará en su primera final en un Mundial y tratará de convertirse en la segunda selección en la historia, después de Alemania, en ganar una Copa del Mundo en ambas categorías.

Las futbolistas, junto a Jorge Vilda, están a un partido de conseguir ser campeonas del mundo. Nunca antes España había logrado pasar de octavos de final, pero en Australia y Nueva Zelanda todos los sueños se están cumpliendo.

De la misma forma que se cumplieron en 2010 con el combinado de Vicente del Bosque que fue capaz de romper su maleficio de los cuartos de final y ganó la Copa del Mundo desplegando el mejor fútbol posible. Uno de los futbolistas que formó parte de ese grupo fue Joan Capdevila, titular todo el campeonato en el lateral izquierdo, y uno de los responsables de que España solo encajara dos goles.

Marc Gasol deja caer su retirada: "No empezaré la temporada, eso es seguro"

Aprovechando su experiencia en la final ante Países Bajos, ha tenido un gesto fantástico en sus redes sociales con las jugadoras de la selección.

El mensaje íntegro de Joan Capdevila

"Chicas, por si os sirve de algo: Disfrutad muchísimo de todo, de cada minuto, hacedlo sabiendo que sois unas privilegiadas en el planeta y que esto ya nadie os lo quitará. Jugad con orgullo, os habéis ganado estar ahí, ha llegado vuestro momento, hacedlo sin complejos. Los nervios estarán ahí, es normal, canalizadlos cada una como mejor sepáis hacerlo sin darle demasiada importancia, os aseguro que cuando arranque el partido se pasarán", publicó.

"Todas sumáis y aportáis, creedme, las que jueguen y las que no. Sois un equipo y cada detalle en un día tan importante suma. He contado mil veces lo que me ayudó Víctor Valdés en el vestuario cada partido. Estas finales son largas, tened paciencia en cada fase del partido. Apoyaros en el campo, hablaros", añadió.

"Como nos pasó a nosotros, estáis suficientemente lejos como para no tener 100% nítida la comunicación que hay aquí, pero os garantizo que todos estamos pendiente de vosotras, y os vamos a apoyar pase lo que pase, con total orgullo de hasta dónde habéis llegado. Toda la suerte del mundo Campeonas", concluyó Joan Capdevila.

Respuesta de la selección femenina

Ante el gesto del campeón del mundo en 2010, la Selección Española de Fútbol Femenino ha agradecido sus palabras: "Hemos leído y releído este mensaje varias veces. "Gracias de corazón, por tus palabras. Trataremos de seguir los consejos de un campeón del mundo como tú".