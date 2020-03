Josep Pedrerol carga duramente contra Zinedine Zidane después de la derrota del Real Madrid en el Benito Villamarín por 2 goles a 1. "Zidane no sabe explicar qué le pasa al Real Madrid", señala el presentador de 'Jugones'.

"Lo peor no es que Zidane esté perdido. Lo peor es que está desquiciando al vestuario. Cero Táctica. Cero soluciones. Este Madrid aburre. Perdón. El que aburre es Zidane", afirma Pedrerol.

Editorial íntegro:

"¿Sabéis lo más preocupante? Que Zidane no sabe explicar qué le pasa al Madrid. Eso es lo grave. Hace rotaciones sin venir a cuento. Su amigo Benzema es intocable aunque no le meta un gol a nadie. Dos goles en 12 partidos, uno de penalti. El que ayer Ramos le dejó lanzar. ¿Por qué no puso a Mariano? Si es el único que crea peligro. ¿Y la ocurrencia de Lucas Vázquez? ¿Y Por qué no jugó Valverde? Si es el jugador más en forma que tiene. Lo peor no es que Zidane esté perdido. Lo peor es que está desquiciando al vestuario. Cero táctica. Cero soluciones. Y ninguna capacidad de motivar. Este Madrid aburre. Perdón. El que aburre es Zidane".