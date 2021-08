Restan horas para el cierre de mercado y la posible llegada de Kylian Mbappé se complica. El PSG no ha respondido de manera oficial a ninguna de las ofertas presentadas por el Real Madrid, tal y como informó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito'.

Edu Aguirre denunció la situación del club parisino: "El PSG no vende debiendo 400 millones de euros. La UEFA le permite al Paris deber 400 millones hasta 2023. La liga francesa está encantada de la vida y la UEFA como es amiga de Al Khelaifi no le para los pies al PSG".

El tertuliano se pone en el papel del PSG: "Yo a ti no te vendo, no tengo necesidad de venderte porque la UEFA me lo permite". "El Madrid puede vender porque está saneado. Al PSG se lo permiten", protesta Aguirre.

