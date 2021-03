La trayectoria de Cristiano Ronaldo con la Juventus en Champions es esperpéntica en comparación con sus tiempos en el Real Madrid, donde encadenó ocho semifinales consecutivas y levantó cuatro 'orejonas'. Eliminado por Ajax, Lyon y Oporto en sus tres campañas en Turín, la de este martes frente a los lusos fue en la que menos apareció Cristiano.

Desde Italia señalan al '7' por no echarse al equipo a la espalda y por un grotesco error que costó la derrota. Sin embargo, en 'El Chiringuito', Edu Aguirre salió al paso para defender al portugués, argumentando que el nivel del cuadro bianconero está lejos de ser competitivo.

"Es la Juve que estamos viendo desde inicio de año, un desastre. Entiendo que las críticas vayan hacia Cristiano, pero no se le puede machacar", explicó el periodista.

"Yo no voy a decir si ha jugado mal o bien, no le ha llegado ni un balón. Le he visto correr, animar a los compañeros... lo que hace siempre, gane o pierda. La Juventus de hoy en día da para lo que da. Cristiano desde que está en Turín ha marcado 40 goles por temporada. Va a gol por partido y es mejor jugador cada mes teniendo 36 años", añadió.

Por último, en comparación con las críticas a Messi cuando el Barça cayó, Edu señaló: "No podemos machacar a Cristiano por un partido. Aquí a Messi se le ha criticado por agachar la cabeza y no intentarlo, no por fallar. Y Cristiano lo ha intentado como el que más".