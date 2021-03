Cinco veces campeón de la Champions League y máximo anotador histórico de la competición, Cristiano Ronaldo está en crisis con su torneo fetiche. Desde que abandonase el Real Madrid tras alzarse campeón de Europa en 2018 contra el Liverpool, el hacer del luso en el viejo continente ha ido decrescendo.

Primero, cayó frente a un histórico Ajax en 2019 en los cuartos de final; en 2020, el Lyon botó a la 'Vecchia Signora' en octavos, misma ronda en la que este martes la Juventus consumó su hecatombe frente al Oporto.

Ocho semifinales consecutivas de Champions y cuatro títulos en Madrid, pero mucho frío lejos de la capital de España. De hecho, la actuación de Cristiano derivó en las críticas de Fabio Capello y Alessandro Del Piero, voces autorizadas del fútbol italiano.

El exentrenador del Real Madrid cargó contra el portugués por su grotesco error en el gol de falta de Sergio Oliveira.

"El primero gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo... Ciertos goles no se pueden encajar. El penalti de esta noche es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave. Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas", le dijo Capello a Pirlo en la entrevista pospartido.

"Elegimos nosotros los que forman la barrera, nunca había pasado que se dieran la vuelta (por miedo del balón). Fue un error y cuando haces errores en la Liga de Campeones, los pagas. Quizás los jugadores no entendieron la importancia del momento", replicó el técnico bianconero.

A su vez, Capello quiso sacar de la memoria la figura de Allegri, exentrenador juventino: "El tan vilipendiado Allegri llegó a dos finales de la Champions League, ganó campeonatos... Lo que hizo jamás se destacó. Se dijo que la Juve necesitaba un fútbol diferente. Estas cosas hay que decirlas. Cuando intentas hacer algo diferente, entras en cosas que no son siempre agradables y positivas".

Paralelamente, Del Piero criticó al luso, pero no volcó sobre él toda la responsabilidad: "Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Sin embargo, no puede ser únicamente culpa suya. La Juve jugó más de una hora 11 contra 10".

La Juventus de Cristiano está cerca de consumar su 'annus horribilis' de la última década. Fuera de la Champions y a 10 puntos del Inter en Serie A, tan solo tiene la Coppa italiana frente a la Atalanta para tratar de maquillar la campaña.