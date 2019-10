El empate de la Selección ante Suecia dejó la gran noticia del pase a la Eurocopa de 2020. Sin embargo, a Cristóbal Soria no le valió este logro, mostrándose crítico con el combinado nacional por su partido "contra la todopoderosa Suecia".

"Conmigo no contéis para sacar pecho hoy. No me identifico con esta Selección, no me sé los nombres de los tíos. No sé quién ha jugado, si la selección de balonmano, de hockey patines o de fútbol", asegura Soria.

