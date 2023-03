Karim Benzema ha explotado contra Didier Deschamps. El jugador del Real Madrid, convocado por el seleccionador de Francia para disputar un Mundial de Qatar que se finalmente se perdió por lesión, ha sido muy duro contra el técnico en redes sociales después de una entrevista que el entrenador concedió en 'Le Parisien'.

Porque la salida, prematura salida, del galo de la concentración de Doha antes del Mundial qatarí trajo y sigue trayendo mucha cola. Dio y sigue dando mucho de qué hablar. Ante eso, Deschamps fue claro en sus palabras.

"Solo hay una verdad y Karim la sabe. Se incorporó el 14 de noviembre tras un periodo de inactividad en su club. Se entrenó en solitario y se propuso su regreso a los entrenamientos. No tenía claro que fuera titular ante Australia", empieza Deschamps.

Y sigue: "Cuando se lesionó, le llevaron a la clínica para una resonancia magnética. Los resultados fueron remitidos también a un médico suyo en Madrid. Me reuní con él y con nuestro médico, que me dio el informe".

"Benzema me dijo que estaba muerto"

"Benzema estaba molesto. El Mundial significaba mucho para él. Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos habría regresado el 10 de diciembre. Estuvimos 20 minutos hablando. Le dije que no había prisa, que organizase su vuelta con el 'team manager'. Al despertar veo que se ha ido. Es su decisión", insiste.

Antes del Mundial, Benzema jugó un amistoso con el Real Madrid: "¿De verdad crees que eso es comparable a la intensidad de una semifinal? Él mismo me dijo que no habría estado listo. Y no, no había nadie contento con que se fuese tal y como tuve que leer. No sé quién difunde esos rumores. Es malicia. Las sonrisas eran porque el equipo ganaba".

Deschamps, además, cuenta cómo fue su última charla con Benzema: "Lo llamé tras renovar. Y volví a hacerlo para saber si estaba dispuesto a volver en próximas convocatorias. Me confirmó que no, que ponía fin a su carrera internacional".

"Querido Didier... buenas noches"

Ante eso, Benzema ha respondido de forma dura y tajante con un mensaje en redes sociales, en el que además hay emoticonos con la cara de un payaso: "Pero qué atrevido... Buenas noches, querido Didier".

Además, asegura que Deschamps "miente" al contar que todo sucedió así.