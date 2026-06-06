Dura crítica de Florentino a Riquelme: "¿Pero no tenía un entrenador cerrado al inicio de la campaña?"

Ante la declaración de su rival mostrando la intención de fichar a Jürgen Klopp, Florentino no ha dudado en recordar las palabras de Riquelme al comienzo de la campaña en las que aseguraba tener un entrenador en activo ya fichado.

Florentino Pérez ha sido muy contundente en su último acto antes de las elecciones. El candidato a la presidencia del Real Madrid ha dejado mensajes muy duros con los que ha puesto en duda la planificación de su rival, Enrique Riquelme.

El 'aspirante' a la presidencia comunicó la noche del pasado viernes que intentaría fichar a Jürgen Klopp si salía elegido. Algo que Florentino no ha desaprovechado para volver a 'atizar' a su oponente recordando precisamente unas palabras del propio Riquelme al inicio de la campaña electoral.

"Hay quien no tiene escrúpulos y utiliza la camiseta del Real Madrid para engañar. Anoche anuncia el nombre de un entrenador y este responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten ¿Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña? De verdad, a estos señores les vale todo.", ha asegurado contundentemente Florentino.

"La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras. Ya tuvimos bastante con aquel trienio negro de Calderón, para que ahora volvamos. Los socios saben lo que nos jugamos mañana", añade.

El plan de Riquelme consiste en contactar con Klopp si sale elegido presidente mientras que Florentino ya ha anunciado el fichaje de José Mourinho si termina ganando las elecciones. Una diferencia en la estrategia que Pérez no ha dudado en aprovechar para asestar un duro golpe a su rival.

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