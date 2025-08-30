Ahora

Detienen durante más de 10 minutos el Alavés - Atlético por una urgencia sanitaria en las gradas de Mendizorroza

¿Qué ha pasado? En el minuto 57, el árbitro detuvo el partido mientras los servicios sanitarios se dirigieron al lugar donde un aficionado había sufrido un problema médico.

Once minutos ha estado parado el partido entre el Alavés y el Atlético en Mendizorroza. El motivo, una urgencia sanitaria en las gradas del feudo alavesista, que hizo que el trencilla del envite detuviera el duelo mientras que los servicios médicos atendían a un aficionado en el interior del recinto vasco.

Todo sucedió cuando se llevaban 12 minutos disputados de la segunda parte del encuentro que enfrentaba a los blanquiazules y a los rojiblancos. En ese momento, y con Julián Álvarez dispuesto para tirar una falta, el árbitro paró el encuentro tras recibir un aviso.

En ese instante, los servicios sanitarios se dirigieron al lugar donde se había producido la incidencia para atender a un aficionado, que había sufrido un problema médico en el transcurso del partido disputado en Mendizorroza.

Los aficionados, expectantes y conteniendo la respiración; los futbolistas, lo mismo, mientras peloteaban y calentaban para no quedarse fríos. Mientras, los minutos pasaban con los sanitarios atendiendo al aficionado en pleno estadio.

Algunos miembros del equipo médico, mientras otros daban respuesta sanitaria al hincha, bajaron a por una camilla para poder proceder a la evacuación del aficionado y llevarle a un centro médico, algo que terminó sucediendo entre aplausos de aficionados y jugadores.

En camilla, bajando las escaleras de Mendizorroza, se llevaron al hincha mientras el árbitro esperaba el OK para poder reanudar el envite.

Pasados once minutos, todo estaba en orden para proseguir con un partido que, en el momento de la incidencia médica, iba 1-1 en el marcador después de que Carlos Vicente igualara de penalti el tanto de Giuliano Simeone.

