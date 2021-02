No dejan de salir a la luz distintas partes del enorme patrimonio que atesoró Diego Armando Maradona en sus sesenta años de vida. Si hace unas semanas se generó una enorme polémica por una preciada posesión que escondió el '10' antes de morir, ahora se ha desvelado una enorme fortuna de la que nadie conoce su paradero.

Así lo afirma Mariano Israelit, uno de los mejores amigos del argentino, que además ha reconocido que no vio con ánimo a Diego para salir adelante tras su operación de rodilla.

"Lo vi por última vez en septiembre del 2020. Él falleció en noviembre. Pero en el último tiempo ya lo notaba bajoneado, triste. Diego estaba mal desde que lo habían operado de la rodilla. Yo lo fui a ver a la Clínica Olivos y estaba bien. Pero después le costaba caminar. Le dolía un montón y estaba angustiado por eso", ha señalado en 'Teleshow'.

Seguidamente, sorprendió en la entrevista afirmando que "Diego me contó que tenía 100 millones de dólares y nadie sabe dónde están".

"A Diego le soltaron la mano. Sabían que tenía problemas de corazón y no estaba medicado. Aparte, cómo vivía Diego. Cuando volvió de México, me confesó: 'No sabes cómo me recuperé después de Dubai. Tengo más de cien palos verdes'. Me lo contó él a mí. Yo le contesté, 'vos sos un rey, tenés que vivir como te merecés'", ha explicado.

Por último, ha apuntado que, a pesar de lo que se embolsó en Dubái, no vivía rodeado de un gran lujo: "Y sus últimas casas, sin desmerecer, no estaban en condiciones. ¡Hasta se llovían! Y no tenían aire acondicionado ni calefacción central, cuando estamos hablando de un tipo que tenía esa guita que ahora nadie sabe dónde está".