José Mourinho ganó el triplete con el Inter de Milán en 2010. En aquel año el conjunto 'nerazurri' se llevó todos los títulos, ganando la Champions en el Santiago Bernabéu al Bayern de Múnich y poniendo el broche de oro a una temporada histórica.

Sin embargo, a pesar de que el técnico portugués alcanzase la gloria, también su estilo de juego provocó muchos detractores en el mundo del fútbol. Uno de ellos es Antonio Cassano. El exfutbolista italiano ha dejado un 'recado' al luso cuando ha hablado de aquella consecución del Inter, último equipo italiano en ganar la orejona.

"Tengo que decirlo, el Inter de Milán es mi equipo y ganó la Champions hace 11 años, pero no jugando al fútbol", afirma el exjugador del Real Madrid en un debate en la cadena italiana 'Bobo TV'.

Y es que no es la primera vez que el exdelantero ha criticado abiertamente el método futbolístico de 'The Especial One'. Hace varios días, el también ex de Inter, Milan, Roma, y Sampdoria fue muy contundente tras la derrota del Tottenham frente al Arsenal. El italiano dirigió las críticas al planteamiento defensivo que Mourinho está llevando a cabo en los 'Spurs'.

"El fútbol de Mourinho nunca pasará a la historia. El Tottenham tiene una plantilla impresionante, pero ha estado defendiendo durante 80 minutos. No puedo concebir que un entrenador que lo ha ganado todo sea capaz de jugar así", señaló Cassano analizando el encuentro en 'Calciomercato'.