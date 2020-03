Daniel Sturridge, exdelantero del Liverpool, suspendido durante cuatro meses sin poder jugar al fútbol por infringir las reglas de apuestas.

Todo comenzó cuando fue descubierto utilizando información privilegiada sobre sus posibles traspasos para ganar en las apuestas. La comisión independiente que juzgó el caso en el verano de 2019, le sancionó durante seis semanas por "decir a su hermano Leon que apostara por su traspaso al Sevilla, en enero de 2018".

Sin embargo, la Federación Inglesa consideró que "cualquier suspensión inferior a seis meses no reflejaría la gravedad del caso", y por tanto decidió recurrir. Aunque no han logrado la duración que querían, sí han conseguido aumentar no solo el tiempo de sanción, sino que también aumentó la multa inicial de 75.000 libras a 150.000.

Sturridge se enfrentaba a 11 cargos, pero inicialmente solo fue declarado culpable de dos. Ahora, tras la apelación, la junta ha encontrado otras dos infracciones que inicialmente habían sido desestimadas.

El jugador, que estuvo en el Liverpool hasta que finalizó su contrato en el verano de 2019, ahora formaba parte del conjunto turco Trabzonspor hasta que este mismo lunes, 2 de marzo, el inglés ha rescindido su contrato por mutuo acuerdo, renunciando a cobrar todo lo que le correspondía, ya que tenía firmado con el club hasta 2021.

Ahora se encuentra sin club y sin posibilidad de jugar con ningún equipo en al menos los próximos cuatro meses. Habrá que esperar para ver qué ocurre con el futuro de Sturridge.