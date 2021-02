Siguen las investigaciones en la muerte de Diego Armando Maradona. La última persona en hablar sobre el estado de salud del 'Pelusa' antes de su fallecimiento ha sido Griselda Morel.

La psicopedagoga de uno de los hijos del crack argentino desveló en los tribunales que llegaron a darle pastillas con alcohol a 'El Diego'.

"Monona (cocinera de Maradona) nos empezó a contar que por ejemplo uno de los custodios, no dijo cuál, le pisaba las pastillas y se las ponía en la cerveza para que no joda de noche. Como Diego no dormía, hacía eso con las pastillas a demanda de Diego. Todo era demanda de Diego. Si Diego se levantaba a las 9 de la mañana y pedía cerveza se la daban", declara Griselda.

La terapeuta también contó la anécdota de una de las personas más cercanas al exfutbolista argentino, que en una comida organizada le llegó a dar una copa de vino cuando estaba recibiendo el tratamiento después su operación en la cabeza por un coágulo cerebral.

"Un domingo, el custodio estaba haciendo asado y Charly tomando vino con Diego en la mesa de almuerzo. Verónica esperó a que Diego se vaya al baño y justo llegó el anestesista que le dio un suero mágico. Verónica habló con Charly y le dijo por qué le daba vino, que no tenía que dárselo. Éste le dijo que sólo era una copa y ella le dijo que no era su amigo, sino empleado. La casa de Diego siempre era una mugre, un asco, todo desordenado, la heladera revuelta", sentencia Griselda.