El Manchester United empató ante el Newcastle United en el 'Boxing Day' y las críticas a Cristiano Ronaldo no le llegaron por su fútbol. A Gary Neville no le gustó su actitud con los aficionados.

Todo ocurrió al terminar el encuentro. El portugués no se acercó a la zona donde se encontraban los fans del United y se marchó directamente al vestuario. esto enfadó, y mucho, a Neville.

"No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido... no huyas", dijo el exjugador del equipo británico.

"Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos", continúa Neville, que también tiene para Bruno Fernandes: "Son los dos jugadores más veteranos. Es devastador para los jugadores más jóvenes cuando los dos mejores jugadores miran a los demás como si no fueran lo suficientemente buenos".

El United continúa con su crisis de resultados en la Premier League, donde camina séptimo muy lejos del liderato que ocupa el otro club de Manchester, el City. La llegada de Cristiano no ha terminado con los problemas del equipo... y ahora recibe críticas hasta por no aplaudir a los aficionados.