Guti no entiende la decisión que ha tomado Xavi Hernández. Dejará el banquillo del FC Barcelona el próximo 30 de junio. Y el exjugador cree que con esta decisión no ha pensado en el club: "Yo creo que ha pensado en él y no en el Barça".

"Se le veía desbordado. Todo estaba por encima de él. Xavi ha vivido desde niño en el Barcelona y él no sabía lo que era el banquillo. El Barcelona pierde y te matan. El Barcelona juega mal y te matan ¿Él no lo sabía?", se pregunta Guti en 'El Chiringuito'.

"No estaba preparado para este momento. Laporta tiene gente al lado que le tiene que decir que piense antes de la rueda de la prensa. Y si va a hablar que se vaya hoy. Que anuncie su dimisión así no beneficia a nadie", insiste.

Y deja claro que el presidente no le ha despedido por ser quien es: "¿Por qué Laporta no le echa por los malos resultados? Porque es Xavi. Eso está claro...".