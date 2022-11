Cristiano Ronaldo ha dicho basta. En la entrevista que se ha publicado en la noche de este miércoles con el periodista Piers Morgan ha sido muy duro contra el que todavía es su club, el Manchester United. "Ahora mismo es un club que no está al más alto nivel. Espero que en el futuro puedan volver a serlo", ha afirmado. Un club al que todo apunta que no volverá después del Mundial de Qatar.

Tras sus etapas en el Real Madrid y la Juventus volvió al United, pero lo que se encontró no le gustó: "Me sorprendí para mal. Todo seguía siendo lo mismo, la tecnología, todo. Es algo que me sorprendió, no me lo esperaba. Todo seguía igual".

"Pensé cuando firmé que ficharan ese año a Sancho, y Varane, más yo, que las cosas van a ser como debe ser el Manchester. Sir Alex Ferguson dejó un gran hueco en el club. Sir Alex Ferguson dejó un gran vacío en el club, no solo Sir Alex Ferguson, una persona que creo que marcó la diferencia; David Gill, el presidente, es un hombre muy, muy bueno. Y la estructura alrededor de Sir Alex Ferguson fue muy importante también", explica.

Sobre la posibilidad de que hubiera fichado por el Manchester City, reconoce que no estuvo lejos: "Estuve cerca de ir al City, es algo sobre lo que hablé mucho, ellos lo intentaron mucho. Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City".

Carga contra los jóvenes

El portugués, ahora concentrado con su selección, también ha denunciado las "faltas de respeto de los futbolistas jóvenes": "Creo que no respetan a los jugadores veteranos. La mentalidad no es la misma. Están enfadados. Creen que todo es más fácil, no les importa. En todas las ligas del mundo, los más jóvenes ahora, no son los mismos de mi generación".

"La nueva generación y las nuevas tecnologías que los distraen para otra cosa así que... Pero no son lo mismo. Es una pena porque si tienen los mejores ejemplos frente a tus ojos, y si al menos no copian lo que hiciste, para mí, es un poco extraño", comenta.

Asegura que él siempre ha sido un ejemplo para los nuevos jugadores: "No soy el tipo de persona a la que le gusta dar consejos, prefiero ser un ejemplo. Porque soy un ejemplo. Estoy allí todas las mañanas y hago lo mismo. Probablemente soy el primero en llegar y el último en salir".

¿A quién salva del United?

Preguntado por los futbolistas que él 'salvaría' del actual United, menciona a Diogo Dalot (precisamente uno de los jóvenes del equipo) y también a otros como Lisandro Martínez y su excompañero en el Real Madrid Casemiro: "Puedo mencionar a Dalot, es joven, pero muy profesional, pero no dudo que va a tener una longevidad en el fútbol".