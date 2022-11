"Sabrán la verdad cuando dé una entrevista de aquí a unas semanas": así de tajante se pronunciaba Cristiano Ronaldo el pasado mes de agosto antes de que cerrara la ventana estival de fichajes sin lograr concretar una salida de Old Trafford.

Pues bien, tres meses después, el ariete de 37 años ha roto su silencio en el programa 'Piers Morgan uncensored' de 'Sky' para señalar directamente al entrenador y a parte de la cúpula de los 'red devils' por, entre otros temas, la falta de "empatía" que se tuvo con él tras el fallecimiento de uno de sus hijos durante el parto.

"¿Intentaron sacarme del club? Sí, no solo el entrenador [Erik ten Hag] , también dos o tres personas alrededor del club [a nivel ejectutivo]. Honestamente, no debería decir eso, pero me sentí traicionado no solo este año sino el año pasado también. Me hicieron sentir como la oveja negra", señala el luso.

Sobre el técnico neerlandés, afirma que la relación está completamente rota: "No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti".

De hecho, 'CR7' explica que con el antiguo entrenador, Ralf Rangnick, tampoco existía relación: "Si no tu no eres ni siquiera un entrenador, ¿cómo vas a ser el entrenador del Manchester United? nunca escuché hablar de él".

"Desde que Sir Alex [Ferguson] se fue , no vi evolución en el club. Nada ha cambiado. Sir Alex sabe mejor que nadie que el club no está en el camino que merece estar. Él lo sabe. Todo el mundo lo sabe. La gente que no ve eso, es porque no lo quiero ver, están ciegos", añade el portugués.

"Hay cosas dentro que no nos ayudan a alcanzar el nivel top como el del City, Liverpool e incluso ahora el Arsenal. Me encanta el United, amo a los aficionados, siempre están de mi lado. Pero si quieren mejorar, tienen que cambiar muchas cosas, muchas cosas", explica.

Paralelamente, se ha referido a las críticas de un excompañero como Wayne Rooney: "No sé por qué Rooney me critica tanto. Probablemente porque terminó su carrera y yo sigo jugando al máximo nivel. No voy a decir que me veo mejor que él. Lo cual es cierto".

Tras estas explosivas declaraciones, que se ampliarán a lo largo de la semana, se atisba difícil pensar que Cristiano Ronaldo seguirá en el Manchester United después del Mundial. En verano sonó para el Chelsea, pero Tuchel frenó su llegada. Ahora sin el alemán en Stamford Bridge, todo podría haber cambiado.