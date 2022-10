Tras consumar prácticamente su descenso a la Europa League después de no ser capaces de ganar ni a Bayern de Múnich ni a Inter de Milán, el FC Barcelona certificó su impotencia ante los grandes cayendo en el Clásico frente al Real Madrid.

3-1 en un partido en el que el conjunto blanco no llegó a apretar al máximo el acelerador... y que deja muy malas sensaciones en el cuadro blaugrana.

Analizando el Clásico en 'El Chiringuito', Josep Pedrerol se mostró muy duro con Xavi Hernández: "El Bernabéu y el madridismo se han reído del Barça, no le ven como rival ni en Champions, ni en Liga".

"El Barça no ha ganado a Bayern, Inter y Madrid, ha fracasado ante los tres. Xavi se llama como se llama y es historia del Barça. Si Xavi no fuera Xavi, ya estaría fuera del Barça. Este equipo no juega a nada", explicó el presentador.

Seguidamente, Pedrerol invitó a la reflexión culé: "Hay que analizar si Xavi es la persona adecuada, si hay que reforzar el equipo técnico, si psicológicamente su mensaje no llega... hay que hacer un análisis serio porque hay un problema en el Barça".

"No he escuchado a Xavi decir que lo ha hecho mal. Hay que hacer autocrítica. La pregunta es: Xavi, ¿puedes sacarlo adelante? ¡Dilo!", zanjó.