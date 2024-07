Josep Pedrerol dejó claro tras la clasificación de España a la final de la Eurocopa que en 'El Chiringuito' están "a muerte" con la selección española y con Luis de la Fuente. Eso sí, apoyar es compatible con ser crítico con algunas decisiones del seleccionador.

"Todos vamos con la selección, pero no pasa nada por decir que el otro día quitar a Nico o Lamine fue un error. Criticar unos cambios no es ir en contra de España. Eso de repartir carnés de españolidad es algo que me molesta mucho", dijo el presentador de 'El Chiringuito' para iniciar su discurso.

Porque se puede ser de la selección o de cualquier club y también criticar: "Soy del Barça y critico lo que hace mal Laporta o lo que ha hecho Xavi. ¿Y eso es ser menos del Barça? Tenemos que tener punto crítico en el fútbol y en la vida. Todos vamos a muerte con De la Fuente, pero en 'El Chiringuito' no somos palmeros".

"Opinamos sobre cosas que ocurren. ¿Por qué no podemos criticar? Voy con la selección española. Tenemos que entender que la crítica no es mala. No hemos intentado hacer daño", se extiende Pedrerol.

Para él De la Fuente tiene todo el mérito, pero también hay que jugar con el factor suerte: "Nos está ilusionando esta selección, pero el gol de cabeza del otro día lo marca Mikel Merino y no De la Fuente. El golazo de Lamine Yamal no lo marca De la Fuente. Entendamos también que el fútbol es de los futbolistas pero son todos mejores si están bien manejados. Y De la Fuente ha hecho un grupo muy sólido y muy unido. Sabe a lo que juega. Y eso es su éxito. Tiene todo el mérito. Pero la vida también es suerte... el fútbol de España con De la Fuente es admirable".