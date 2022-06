Cada vez son más las personalidades del mundo del deporte que se pronuncian con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania. El último caso es el de Pelé, que se ha dirigido directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, a través de una carta abierta publicada en sus redes sociales.

La leyenda del fútbol mundial aprovechó el momento en el que se estaba disputando el encuentro correspondiente a la repesca clasificatoria para el Mundial de 2022 entre Escocia y Ucrania en Glasgow para tratar de concienciar a la sociedad de la gravedad de los hechos ocurridos desde que comenzara el conflicto bélico entre ambos países.

Ya son más de 4.000 muertos entre la población civil, unos datos aterradores. "En pocos minutos Ucrania juega su primer partido oficial desde el inicio del conflicto. Escribí esta carta personalmente. Espero que termine la violencia y que podamos construir juntos un mundo mejor", comenzó '0´Rei' su escrito.

"Quiero aprovechar el partido de hoy como una oportunidad para hacer un pedido: pare con esa invasión. No existen argumentos que justifiquen esa violencia. El conflicto es perverso, injustificable y no deja nada más que dolor, miedo, terror y angustia. No hay razón para que dure más", continuó.

"Cuando nos conocimos en el pasado e intercambiamos una gran sonrisa, acompañada de un largo apretón de manos, era inimaginable que podríamos estar tan divididos un día como lo estamos hoy", prosiguió el texto de la estrella brasileña.

"Las guerras sólo existen para separar naciones y no hay ideología que justifique que los misiles proyectiles entierren los sueños de los niños, arruinen familias y maten inocentes", sentenció.

A sus 81 años de edad, quiso poner su propia experiencia sobre la mesa: "He vivido ocho décadas, en las que he visto guerras y escuchado discursos de odio, promoviendo atrocidades en nombre de la seguridad de una nación por parte de líderes sin carácter. Debemos parar esto y evolucionar".