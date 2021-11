Aún se hace difícil pensar que Diego Armando Maradona ya no está, que el '10' se fue (o le dejaron ir) y que aunque su legado sea eterno, ya no volveremos a verle hacer despliegue de la gracia, sinceridad y autoridad con la que hablaba "el genio del fútbol mundial".

Este 25 de noviembre se cumple el primer aniversario de la muerte del 'Pelusa' y Leo Messi, considerado por muchos como su heredero, ha querido acordarse de la figura del campeón del mundo en México 1986 en una entrevista en 'Marca'.

Tras morir, el actual jugador del PSG publicó un tierno mensaje en redes dedicado a su ídolo: "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD".

Ahora, Messi asegura que todavía "no se lo cree": "Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él... Argentina después de tantos años vuelve a ser campeones. La verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer. Siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó. La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos que tuve la suerte de compartir con él".