Xavi Hernández está destinado a, más pronto que tarde, sentarse en el banquillo del Barcelona. Cerca estuvo en enero, cuando los azulgranas negociaron con él antes incluso de despedir a Ernesto Valverde, y tiene claro que su deseo es ser entrenador culé. Eso sí, con una condición.

"En el vestuario no puede haber nadie negativo o tóxico. El tema médico también es importante. Todo ha de encajar", reconoce en una entrevista con La Vanguardia.

"Puedo aportar cosas a los jugadores"

Porque Xavi tiene entre ceja y ceja volver al Barça: "Me he visto entrenando y puedo aportar cosas a los jugadores. Igual antes me daba respeto, pero ya no. Me hace mucha ilusión. Eso sí, les dejé claro que me veía en un proyecto desde cero".

De haber firmado en invierno, no habría sido así. Las negociaciones, por otra parte, fueron de todo menos secretas. "No me escondo. Y tampoco me retracto. No tengo problemas en que se supiera todo".

Y ya da hasta nombres para su proyecto: "Carles Puyol, Jordi Cruyff... Soy de equipo. En el Al-Sadd las decisiones las tomamos en staff, en estructura horizontal, aunque luego tenga la última palabra".

Él sí ficharía a Neymar

¿Y Neymar? También en su equipo: "Ficharía a extremos como él. Futbolísticamente sería espectacular. El Barça ya tiene juego por dentro pero le falta lo que tiene el Bayern".

"La plantilla es extraordinaria. Ter Stegen me parece el mejor del mundo, Jordi Alba es el mejor lateral del mundo, Piqué es el mejor central del mundo... y Messi, el mejor del mundo", reconoce Xavi.

Sin duda buenas frases esas para entrar con buen pie en un vestuario que está destinado a comandar de nuevo, pero esta vez como entrenador.