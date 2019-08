El Real Madrid se estrena en LaLiga 2019-20 en un recinto complicado. En uno de esos campos en donde se ganan, o se pierden, torneos de larga duración. Da igual que sea en la jornada 1 o en la jornada 34, porque Balaídos es igual de duro en agosto que en abril. Los blancos, tras una pretemporada irregular, abren fuego ante el Celta en un duelo marcado por la ausencia de Eden Hazard.

Porque el belga es el fichaje estrella de los madridistas para este curso. Caro, muy caro, y con la vitola de galáctico para levantar la ilusión de una masa social con el ánimo en gris tras una campaña vacía de títulos. Pero Eden no estará. Se ha lesionado, y además no solo no estará en Vigo, sino que muy posiblemente se pierda los tres primeros duelos en juego hasta el parón de selecciones.

Muy sensible es la baja de Hazard para un Zidane que tenía al ex del Chelsea como un fijo. Como el único fichaje con un puesto asegurado en un once que se tendrá que reinventar para visitar Balaídos. Varias son las opciones con las que cuenta Zizou. La primera, la más evidente, cambiar hombre por hombre y suplir al belga con Vinicius o con Lucas Vázquez, y situar a Bale en la izquierda en caso de apostar por el gallego. Las otras variantes son más imaginativas.

Un doble '9', con Jovic y con Benzema en ataque, y con cuatro jugadores en mediocampo. Los tres clásicos (Casemiro, Kroos y Modric), más un cuarto jugador que podría ser Isco o, por qué no, James Rodríguez. El colombiano, al igual que el galés, ha entrado en la convocatoria para viajar a Vigo. Zidane tiene con ellos la misión de integrarles en un grupo en el que no contaban ni para jugar algunos amistosos.

El 3-5-2 es la otra alternativa, pero la ausencia por sanción de Carvajal hace que sea Odriozola el que vaya a calzarse las botas en Balaídos, y habrá que ver cómo se adaptaría a jugar como carrilero largo. Con todo, por opciones no será, pues Zidane cuenta con una plantilla larga y todo será el cómo quiera sacarla partido.

Al otro lado, el Celta. Un rival duro, durísimo, pero de esos que no sabes qué versión vas a ver cada temporada. Puede ser la de un equipo que lucha por Europa o puede ser la de otro que pelea por evitar el descenso. Esta última se vio la pasada temporada, y en esta han perdido a Maxi Gómez. Santi Mina no estará por lesión, pero Iago Aspas sí. El de Moaña es un seguro de gol, y más si tiene a jugadores como Denis Suárez.

Muchas esperanzas tienen los celestes en el ex del Barcelona. Lleva una temporada prácticamente en blanco, pero con confianza y en forma tiene nivel para competir con los mejores en su puesto. Eso sí, el problema vigués, al menos la pasada temporada, no estuvo en ataque sino en defensa. A saber cómo ha encajado piezas Escribá en verano...

Partido de alto nivel el que hay en Balaídos. El Real Madrid tiene su primera prueba de verdad, y o bien se la pega o bien aprovecha el tropiezo del Barcelona para comenzar en ventaja el torneo. Tendrán que hacerlo sin Hazard y sin Carvajal ante un Celta que esta vez no quiere sufrir hasta la jornada 38. Que quiere soñar.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Rubén, Kevin, Aidoo, Costas, Olaza; Brais, Beltrán, Lobotka, Denis; Iago Aspas y Fernández

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Bale

Horario y dónde ver el Celta de Vigo vs Real Madrid

El partido de Balaídos entre el Celta y el Real Madrid abrirá la jornada del sábado de fútbol de Primera. El comienzo está previsto a las 17:00, y podrás seguirlo en directo en nuestra web. En televisión, el encuentro lo retransmitirá Movistar LaLiga, canal de pago por visión.