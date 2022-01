Le ha costado, y quizá pueda seguir costándole, caro a Romelu Lukaku decir que no estaba "contento" con su situación en el Chelsea. El delantero belga se ha quedado fuera de la convocatoria para el importantísimo partido del Chelsea ante el Liverpool, para el que Thomas Tuchel ni le tendrá en cuenta como opción desde el banquillo.

"No estoy contento con mi situación en el Chelsea. Tuchel ha elegido otro sistema. No estoy feliz, es normal. Pero no me voy a rendir", dijo en 'Sky Sport'.

Además, luego reconoció que quiere jugar en el Inter de Milán: "Quiero volver. No al final de mi carrera, sino cuando aún esté al máximo nivel".

Y eso le ha valido quedarse fuera de la lista, después de una semana en la que Tuchel también le respondió de forma contundente.

"No necesitamos ese ruido que trae", afirmó Tuchel. Ahora le ha dejado fuera de la lista ante el Liverpool.

El encuentro, tras la victoria del Manchester City ante el Arsenal, es clave para el equipo de Londres en la Premier League. Lukaku, fuera.

