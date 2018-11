Carvajal: "Hay que echarle cojones, pero también hay que saber manejar los partidos"

Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, aseguró que para acabar líderes del Grupo G de la Liga de Campeones, tendrán que "echarle cojones" en el Olímpico de Roma", pero también "tener la cabeza fría" y "manejar el partido" ante un rival que advirtió saldrá a presionar arriba metiendo mucha intensidad.

"Nos espera un partido difícil, otra batalla más. Queremos ser primeros de grupo y toca demostrarlo. Está claro que hay que echarle cojones pero tener la cabeza fría, saber manejar los partidos porque la combinación de todo es lo que te lleva al éxito", dijo en rueda de prensa en el Olímpico de Roma.

"Nos espera un partido de mucha exigencia, ya vimos a la Roma la pasada temporada como compitió en Champions y llegó a semifinales. Nos espera un partido duro ante un rival que combina bien, saca muchos centros, tenemos que estar muy concentrados y sin ningún temor. Venimos aquí a ganar", añadió.

Carvajal lamentó la imagen del Real Madrid en Ipurua y la mala línea de resultados: "Es una realidad, a día de hoy el fútbol está muy igualado y si no das tu máximo cualquier equipo te puede ganar". "No estamos obteniendo los resultados deseados, pero es momento de hablar poco y hacer mucho en el campo, que no se quede en palabras solo y pasar a la acción porque estamos en noviembre, el momento de reaccionar para luchar por todo. Hay que empezar mañana ante un rival de mucha exigencia", manifestó.

Espera el defensa madridista que el Roma saldrá "a presionar arriba en su estadio ante su gente", y que "intentarán ahogar la salida de balón", por lo que aseguró que aplicarán lo que han entrenado con Santiago Solari.

Carvajal regresó tras su lesión muscular en Ipurua, lamentó hacerlo por la lesión de Álvaro Odriozola y admitió que se encuentra bien: "Salí sin calentar pero me encontré bastante bien. Las sensaciones del equipo no fueron las mejores pero en lo personal estoy contento de volver a los terrenos de juego".

Con el Real Madrid sexto en Liga, el defensa madrileño pidió que nadie les de por muertos: "Queremos hacerlo lo mejor posible pero a veces las cosas no salen y no es fácil jugar en el Real Madrid, con la exigencia y rivales que marcan nuestro partido en su calendario. Vamos a luchar, estamos a poco de la cabeza, aún en noviembre y tenemos mucho que decir todavía".

Por último, explicó el apoyo que dio públicamente a Julen Lopetegui tras su destitución, cuando afirmó que era el mejor entrenador que ha tenido en su carrera. "Esas declaraciones no es defender a unos y a otros no, es una opinión personal. El éxito no va ligado a ser mejor o peor, Julen no está aquí por los resultados que mandan en el fútbol, si no te acompañan es difícil ser entrenador del Real Madrid. Ahora con Solari estamos trabajando bien, va a hacer cosas importantes y ojalá consigamos títulos con él", sentenció.