Cantona, irónico con la remontada del Barcelona ante el PSG: "Suárez ya no muerde, ahora es saltador de trampolín"

EL FRANCÉS VUELVE A TIRAR DE SU HUMOR ÁCIDO

La remontada del Barcelona ante el PSG no ha pasado desapercibida para Eric Cantona y para sus ya míticos vídeos. El francés se ha gustado en su nueva grabación y ha afirmado que no muchos en el campo creían que el Barça pasaría de ronda. "Solo doce personas creían en eso: Neymar y los once jugadores del PSG", comenta.