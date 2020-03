Pepe Reina continúa en cuarentena recuperándose tras dar positivo en la prueba de coronavirus. Una vez que el portero del Aston Villa ha mejorado, ha contado su experiencia con el COVID-19 y cómo lo pasó en los días de efervescencia del virus.

"Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar", explicó Reina al 'Corriere dello Sport'.

El portero de 37 se encuentra confinado junto a su familia en Birmingham, donde también pasó la etapa más dura del virus: "Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación".