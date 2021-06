Gianluigi Buffon ya ha hablado como nuevo jugador del Parma. Y ya dejado unas sorprendentes declaraciones. El veterano porterto ha desvelado que llegó a tener una oferta del FC Barcelona antes de fichar por el equipo italiano que le dio la oportunidad de debutar con tan solo 17 años en 1995.

Tras su presentación como guardameta del conjunto de la Emilia-Romaña, el portero italiano ha revelado que rechazó la oferta del conjunto azulgrana por el rol de segundo portero y porque le movió más su sentimiento con el Parma.

"¿Si rechacé una oferta del Barcelona? Tenía dos oportunidades importantes, pero no quería volver a ser suplente, estaba cansado de ser el segundo. Lo hice en la Juventus por el vínculo que había ahí", afirma Buffon, que ha seguido su corazón para volver a la que fue su casa.

El ex de la Juventus ha contado cómo se fraguó su fichaje por el equipo de sus amores. Un equipo al que vuelve después de su marcha a la Vecchia Signora en 2001. Tras 19 temporadas y 19 títulos con el conjunto bianconero, Buffon vuelve al club donde comenzó a forjar su leyenda.

"Sentí mucha emoción, al final la implicación emocional fue la única forma de seguir jugando a niveles altos. Sabía lo que el Parma me podía dar, algo que ningún otro equipo me podía dar. Estoy feliz con el cariño de la gente, ver ciertos lugares me hace sentir como en casa. Es un lugar que amo tanto", comenta Buffon.

"¿Cómo nació la idea de venir aquí? Nació día a día. Hablamos con el presidente al final del partido con la Juventus , pero de otras cosas, y al final me dijo '¿vendrías?' Le respondí: 'No sé si puedo jugar en la B, no quería engañarlo'", sostiene 'Gigi', que con 43 años jugará en la segunda división italiana la próxima temporada.