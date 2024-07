El campeonato de fútbol en los Juegos Olímpicos de París ha comenzado con un auténtico escándalo. En el partido entre Argentina y Marruecos ocurrió de todo. Se reanudó dos horas después con protagonismo del VAR. Antes, decenas de aficionados habían saltado al terreno de juego.

Y Javier Mascherano, entrenador argentino, explotó después del choque: "Esto es un papelón, nos avisaron de que el partido había sido suspendido por seguridad...".

"Son los Juegos Olímpicos, no un torneo de barrio. Se detuvo hasta siete veces por ingreso de gente al terreno de juego. En ningún momento se habló del VAR, hasta la página web de los Juegos dio por finalizado el partido 2-2. Yo no quiero que me beneficien, pero que tampoco nos tomen el pelo como pasó hoy", explica Mascherano, que habla del "circo más grande" que nunca había visto.

Además, denunció un robo a miembros del cuerpo técnico: "Ayer irrumpieron en nuestra propiedad y nos robaron. Le robaron las cosas a Almada, que le faltó un reloj, anillos, todo... en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos".

"Nos piden credencial para todo, pero después pasan estas cosas. Hoy invadieron siete veces el campo y después nos tiraron petardos. Nos dijeron que había terminado 2 a 2. Nosotros ni Marruecos queríamos jugarlo", sentencia el entrenador de la albiceleste.