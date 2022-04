Bojan Krkic, ex del Barça entre otros muchos equipos, ha concedido una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport' para hablar precisamente de su época en el club azulgrana. Una en la que coincidió con Pep Guardiola y también con Zlatan Ibrahimovic, y de ella ha desvelado cómo era todo a nivel interno.

"¿Ibra y Guardiola? Nadie puede hablar mal de Zlatan. Creo que no tuvo el debido respeto ese año. Marcó goles decisivos en todos lados", dice Bojan.

Y es que el delantero, ahora en el Vissel Kobe japonés, no duda en alabar al sueco: "Fue y será siempre un ejemplo. Era duro, pero nunca faltaba el corazón".

"Espero que Ibra siga un par de temporadas más. Es un fenómeno. Recuerdo que llegó, yo tenía 20 años y me dijo: 'No te preocupes, estoy aquí", cuenta Bojan.

Porque para el atacante, Ibra es de fácil resumen: "Siempre me piden que diga cómo es. siempre digo 'gran corazón'. Me viene a la cabeza su discurso que me dio recién llegado a Barcelona".

"Yo tenía 20 años. Él era Zlatan. Me llamó y empezó a darme confianza", relata Bojan.

Ibrahimovic es de esos por los que parece que no pasan los años. En el Milan, está como si el tiempo no fuese con él, marcando y jugando, e incluso ha regresado a la selección de Suecia.