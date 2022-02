Es la gran duda en el Real Madrid para medirse al Paris Saint-Germain este martes en la ida de los octavos de final de la Champions League: Karim Benzema. Lesionado desde hace dos semanas, el delantero llega entre algodones.

El francés ha sido el protagonista en la rueda de prensa previa al encuentro (lo que da una pista de que sí estará), aunque no ha querido confirmar nada.

"Son muchas horas de trabajo. Me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver cómo me siento y ver si puedo jugar el partido. Me siento bien, pero necesito más sensaciones en el campo", ha expresado el galo.

"Yo siempre voy a forzar por mi equipo. Si no, me quedo en Madrid. Si tengo que forzar, forzaré. Pero no es para lesionarse más, eso sería malo para el equipo. A ver las sensaciones...", incide.

Su lesión ha sido complicada, perdiéndose los últimos partidos de los blancos: "Fue difícil, cuando estás fuera es difícil. Me ponía por la mañana, por la tarde, por la noche, trabajando, en casa y en Valdebebas".

Messi y Mbappé

Cuestionado por dos de las estrellas del PSG, Leo Messi y Kylian Mbappé, los elogios han sido constantes. "Está claro que es un partido muy grande, jugar contra Kylian es especial. Como todos saben algún día puede llegar al Madrid. Pero lo más importante es ganar", ha dicho sobre Mbappé.

En cuanto a Messi lo ha calificado de "extraordinario": "Messi es extraordinario, la gente espera goles, pero lo que hace en el campo... He jugado mucho con él. Mañana es otro partido, tenemos que hablar de fútbol".