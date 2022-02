David Ginola es una de las mayores leyendas del Paris Saint-Germain antes de que el club se convirtiera en multimillonaria y comenzara a comprar estrellas cada mercado de fichajes.

El galo analiza la llegada de Leo Messi a París en 'AS' y habla sobre Kylian Mbappé y sobre su ilusionante proyección de cara al futuro.

No le convence la llegada del argentino: "La llegada de Messi, a nivel mediático, es extraordinaria para el PSG, pero saber si deportivamente va a funcionar… No lo sé. Si me pongo en la piel de Messi creo que su llegada al PSG ha sido más para ir terminando su carrera porque el impacto mediático ha sido gigantesco, algo que le puede desgastar".

Y defiende que el PSG se debe plantear su futuro: "Creo que deportivamente ha sido un gran golpe del PSG pero hace falta pensar en el futuro, que es Mbappé. Si yo fuera el PSG me centraría en él y formaría un equipo a su alrededor".

"Kylian Mbappé no tiene ninguna barrera y puede conseguir lo que se proponga. Si decide quedarse al PSG, o irse al Real Madrid o a Inglaterra o el Barça, tiene tanta calidad que puede marcar las diferencias en cualquier momento. Cuando tienes tanto talento, la calidad más grande que puedes adquirir es la voluntad y si lo unes a un gran talento puedes llegar donde sea. Mbappé tiene las habilidades para convertirse en el mejor jugador del mundo, no hay ninguna duda", explica sobre su compatriota.

La eliminatoria ante el Madrid

Este martes PSG y Real Madrid se ven las caras en la ida de los octavos de Champions. Así lo ve Ginola: "El partido tiene un cartel extraordinario. Los partidos entre PSG y Real Madrid siempre son muy interesantes. Por parte del Madrid resta saber si jugará Benzema o no, puede ser un punto clave, ya que es el capitán del equipo y también un jugador capital para el vestuario, por lo que su titularidad en París sería muy importante para ellos".

"El PSG puede ganar a todos los equipos del mundo debido al gran talento que tiene con jugadores como Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti… Y, evidentemente, el Real Madrid ya no es aquel equipo de Los Galácticos, pero aún sigue siendo el Madrid y no están teniendo malos resultados", detalla.