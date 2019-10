El fútbol no es propiedad de nadie. Y no hay un estilo que te asegure ganar siempre. A veces juegas bien y pierdes; otras juegas mal y ganas. Es lo que es, y lo que no es es una ciencia. Por eso es impredecible. Esta semana, Guardiola lo ha vuelto a comprobar, y es que el Wolverhampton le ha manchado su libro de estilo al derrotar al Manchester City por 0-2 en el Etihad... teniendo tan solo un 23% de balón.

Pep, amante de la posesión, ha visto cómo su 77% ha servido para absolutamente nada ante el incisivo equipo de Nuno, exentrenador del Valencia. Los visitantes, un equipo que ya soprendió a todos el pasado curso de Premier, tiraron de hecho dos veces a portería demostrando una total efectivdad.

En el fondo es de eso de lo que se trata, de marcar más goles que el rival y no de dar más pases que el adversario. De ser por lo segundo, el Manchester City habría ganado hasta 30 puntos en su partido ante el Wolves, pues en 90 minutos dieron un total de 712 envíos. Viendo que tan solo remataron dos veces entre palos, se puede decir que faltó profundidad para los 'skyblues'.

No fue por la dureza del Wolverhampton tampoco, pues en cuanto a faltas los de Nuno hicieron 14 por las 11 de los de Pep. De hecho, el City vio un total de 5 tarjetas amarillas por las dos de los de Nuno.

En los 15 últimos minutos, Adama Traoré dejó K.O. a Guardiola y a su estilo de juego. El jugador del Wolves anotó primero en el 80 y, con el club de Manchester volcado, puso el 0-2 en el minuto 94. Adiós a tres puntos en el Etihad y la distancia con el Liverpool que es cada vez mayor.

El United también perdió ante el Newcastle

Mal día fue este para los equipos de Manchester. Si el City perdió en casa, el United hizo lo propio en St. James Park. Los de Old Trafford se la pegaron ante el Newcastle, contra el que cayeron por 3-1.