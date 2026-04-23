El Barça confirma una lesión importante de Lamine Yamal: ¿Llegará al Mundial?

El extremo sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se perderá la recta final de LaLiga.

Tras ser sustituido este miércoles después de anotar el penalti que dio la victoria al FC Barcelona frente al Celta de Vigo, el conjunto azulgrana ha confirmado el alcance de la lesión de Lamine Yamal.

El canterano sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda y, tal y como reza el comunicado del club, "se perderá lo que resta de la temporada".

Eso sí, el citado texto añade que "está previsto que esté disponible por la disputa del Mundial".

Es por ello que no podrá jugar las últimas seis jornadas de LaLiga ante Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia.

España debuta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Cabo Verde el 15 de junio, justo dentro de 53 días (casi ocho semanas).

Está previsto que Luis de la Fuente anuncie la lista de la selección española el próximo 30 de mayo, cinco días antes de la disputa del primer amistoso ante Irak.