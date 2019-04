Bale, la gran duda de Zidane en el once inicial del Clásico

¿JUGARÁ EL CLÁSICO?

Gareth Bale ha entrado en la convocatoria que Zidane ha presentado para afrontar el partido ante el Barcelona tras un parón de diez días por sus problemas en el soleo. Pero el francés no ha querido desvelar si el galés se encontrará en el once inicial o no, lo que está claro es que Bale jugará el Clásico.